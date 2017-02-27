Іракські сили визволили важливий міст і район у Мосулі

Іракські сили, що за підтримки США визволяють від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава», друге за населенням місто країни Мосул, повідомили, що відновили контроль за важливим мостом через річку Тигр і одним із прилеглих до нього районів міста на західному березі.

Цей міст, найпівденніший із п’яти в місті, так само, як і решта, пошкоджений і непридатний для використання, але його мають намір зробити основою для тимчасового понтонного мосту, що полегшить постачання військ на західному березі.

Також визволений район Мосула Ат-Тайяран, що прилягає до шосе, яке йде від мосту західною частиною міста.

Іракські військові посадовці заявляли, що визволити західну частину міста може бути непросто, особливо старий центр із щільно забудованими вузькими покрученими вуличками, де практично неможливо використовувати бронетехніку.

Іракські урядові війська, загони Курдської автономії і союзні їм шиїтські ополчення почали операцію визволення Мосула в жовтні минулого року. У січні після важких боїв вони повністю визволили східну частину Мосула, нині тривають бої на західному березі Тигра.

За даними розвідки США станом на 20 лютого, в місті перебували близько 2 тисяч бойовиків. Це остання значна твердиня угруповання «Ісламська держава» в Іраці.

Загалом у Мосулі, за оцінками, залишається близько 750 тисяч мирних мешканців.