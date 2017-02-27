Прикордонники: Рубан порушив правила під час виїзду на окуповані території, йому відмовили у виїзді

Державна прикордонна служба України підтвердила, що керівник українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан порушив встановлені режимні правила під час виїзду на тимчасово непідконтрольну територію.

За повідомленням, це сталося ще вранці в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка». За фактом порушення був складений адмінпротокол за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення про «порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду».

У зв’язку з цим Рубанові у пропуску відмовили, ДПСУ разом зі Службою безпеки України і Національної поліції здійснює подальші невідкладні засоби перевірки, заявили прикордонники.

В чому саме була суть порушення, не повідомили.

Раніше в понеділок про порушення Рубаном встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО, так само без подробиць, повідомляли в СБУ. Як повідомляла речниця СБУ Олена Гітлянська, працівники служби влаштували його опитування. Пізніше Гітлянська повідомила, що СБУ скасувала Рубанові дозвіл на перетин лінії зіткнення.

Речниця СБУ також поінформувала, що служба має намір опитати і народного депутата Надію Савченко (позафракційну), яка ще від минулої п’ятниці перебуває на окупованих територіях, офіційно з метою відвідин утримуваних там українських полонених, – зокрема, і з приводу того, яким чином вона перетинала лінію зіткнення.

За деякими повідомленнями, що наразі не мають підтвердження, Савченко могла виїхати на окуповані території поза офіційними пунктами пропуску.

У Службі безпеки України вже не раз заявляли, що не узгоджені з владою і спецслужбами приватні ініціативи громадянки Савченко на встановлення контактів із бойовиками, як вона заявляє, з метою визволення заручників насправді створюють перешкоди на шляху до цього визволення, над яким працюють офіційні українські структури.