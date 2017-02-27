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27 Лютий 2017, Київ 23:23
Новини | Міжнародні

Суд у Киргизстані взяв опозиційного діяча-депутата під арешт

Омюрбек Текебаєв – член парламенту, та це не завадило арештувати його

Омюрбек Текебаєв – член парламенту, та це не завадило арештувати його

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Суд у столиці Киргизстану Бішкеку ухвалив узяти під арешт на два місяці, до 25 квітня, опозиційного діяча, лідера партії «Ата-Мекен» («Батьківщина»), депутата парламенту Омюрбека Текебаєва, якого звинуватили в шахрайстві й корупції.

Як заявив, повідомляючи про рішення суду, Державний комітет національної безпеки Киргизстану, корупційна справа Текебаєва пов’язана зі звинуваченням в отриманні хабара в 1 мільйон доларів, який він нібито отримав, перебуваючи свого часу на посаді віце-прем’єр-міністра Киргизстану, від російського підприємця за підтримку його бізнес-інтересів.

Текебаєв ці звинувачення відкидає. Його прихильники, сотні яких мітингували під будівлею суду з вимогами звільнити Текебаєва, теж заявляють, що справа проти нього має на меті придушити інакодумство напередодні президентських виборів у листопаді і не дати Текебаєву можливості взяти в них участь.

Омюрбек Текебаєв тривалий час був союзником президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, та віднедавна став його критиком. Його затримали в неділю на летовищі Бішкека після повернення з-за кордону.

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