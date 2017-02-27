Рубан заявив про «зрив обміну полоненими» через його затримання на КПВВ

Керівник українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан заявив, що через його затримання на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка», коли його не пропустили на окуповану частину Донбасу, за його словами, зірвався запланований обмін полоненими, що мав відбутися поза нормами мінських домовленостей.

Як сказав він «Громадському» телеканалові, цей обмін усе одно відбудеться. Інших подробиць про цей обмін, зокрема, про те, на яких легальних підставах він міг відбутися, Рубан не навів.

Підтверджень його заяви з інших джерел наразі немає.

Раніше в понеділок Державна прикордонна служба і Служба безпеки України повідомили, що Володимир Рубан порушив встановлені режимні правила під час виїзду на тимчасово непідконтрольну територію, через що йому відмовили у пропуску, за фактом порушення був складений адмінпротокол за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення про «порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду», а працівники СБУ опитали Рубана з цього приводу. Відтак СБУ скасувала Рубанові дозвіл на перетин лінії зіткнення.

Речниця СБУ також поінформувала, що служба має намір опитати і народного депутата Надію Савченко (позафракційну), яка ще від минулої п’ятниці перебуває на окупованих територіях, офіційно з метою відвідин утримуваних там українських полонених, – зокрема, і з приводу того, яким чином вона перетинала лінію зіткнення.

За деякими повідомленнями, що наразі не мають підтвердження, Савченко могла виїхати на окуповані території поза офіційними пунктами пропуску.

У Службі безпеки України вже не раз заявляли, що не узгоджені з владою і спецслужбами приватні ініціативи, зокрема, громадянки Савченко на встановлення контактів із бойовиками, як вона заявляє, з метою визволення заручників насправді створюють перешкоди на шляху до цього визволення, над яким працюють офіційні українські структури.