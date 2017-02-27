У Києві обвалилася частина огорожі на Шулявському мості, його закрили на обстеження

У Києві обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському мості, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не потерпів, але уламки пошкодили одне чи й кілька з припаркованих під мостом авт.

За повідомленнями, шляхопровід наразі закрили для обстеження, аварійні бригади прибирають уламки. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за результатами експертної оцінки вирішать, чи перекривати міст повністю, чи відкрити в обмеженому режимі.

Через закриття шляхопроводу в частині Києва виникли затори.

У засобах інформації пригадують, що міст, збудований майже півстоліття тому, востаннє реконструювали близько 30 років тому, під ним за останні 10 років також сталися три пожежі в торговельних ятках. Для посилення його підтримки були встановлені додаткові опори.