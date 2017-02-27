Трамп закликав підвищити оборонні витрати США на 9%

Президент США Дональд Трамп подасть до Конгресу бюджетний запит про збільшення видатків на оборону наступного року на 54 мільярди доларів зі скороченням на таку саму суму видатків на необоронні витрати, зокрема, на закордонну допомогу, повідомили в Білому домі.

Як сказав Трамп губернаторам штатів, що зібралися в Білому домі, його перша бюджетна пропозиція до Конгресу буде містити «історичне зростання оборонних витрат із метою відбудувати спустошені збройні сили».

За повідомленнями, загальна сума оборонних витрат на 2018 рік планується в обсязі 603 мільярдів доларів. Зокрема, додаткові видатки мають бути заплановані на будівництво нових бойових кораблів і літаків.

За словами посадовців, знайомих із планом Трампа, таке зростання оборонних витрат на 9 відсотків мають частково відшкодувати за рахунок скорочення видатків на Державний департамент, Агентство захисту довкілля та інші програми, не пов’язані з обороною. Зокрема, бюджет Держдепартаменту, за цими повідомленнями, можуть скоротити на 30 відсотків, що, якщо це дійсно відбудеться, призведе до радикальної зміни структури відомства і закриття низки його програм.