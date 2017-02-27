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28 Лютий 2017, Київ 02:23
Новини | Міжнародні

США: Пентагон подав до Білого дому проект плану перемоги над «Ісламською державою»

Іракські силовики тримають догори дригом на знак зневаги прапор угруповання «Ісламська держава», який вони здерли у визволеній частині Мосула, 27 лютого 2017 року

Іракські силовики тримають догори дригом на знак зневаги прапор угруповання «Ісламська держава», який вони здерли у визволеній частині Мосула, 27 лютого 2017 року

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Міністерство оборони США повідомило, що передало до Білого дому попередній план, як завдати поразки екстремістському угрупованню «Ісламська держава».

Як сказав речник Пентагону капітан Джефф Дейвіс, цей план передбачає широке коло питань щодо боротьби з цим угрупованням у всьому світі, а не лише в Сирії й Іраці.

США переглядають свою стратегію боротьби з цим угрупованням у ширшому плані в час, коли, за оцінками, головні твердині «Ісламської держави» в міста Ар-Ракка в Сирії і Мосулі в Іраці будуть ліквідовані протягом приблизно шести місяців.

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