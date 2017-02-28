Росія відправила 61-й «гумконвой» на Донбас

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії вночі 28 лютого поінформувало про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 61-го «гумконвою».

Згідно з повідомленням, до складу колони входять 25 автомобілів, які везуть понад 300 тонн вантажів. Як стверджують в МНС Росії, основна маса вантажу – це «дитячі продуктові набори».

До кінця лютого Москва майже два місяці не надсилала своїх «гумконвоїв» на окуповану частину Донбасу. 60-й, який в МНС Росії назвали, «ювілейним», прибув тиждень тому, 21 лютого. Останній перед ним, 59-й, перетнув кордон України 22 грудня 2016 року.

Нинішній «гумконвой» – найменший за кількістю автомобілів. Тиждень тому в складі колони було 26 машин, ще наприкінці 2016-го в складі такого каравану перебували понад 40 машин, раніше Росія надсилала близько 100 автомобілів.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.