Бойовики на Донбасі здійснили 84 обстріли, поранений один воїн – штаб

Один український військовий зазнав поранення в зоні бойових дій 27 лютого, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України, ідеться в ранковому зведенні.

Згідно з цим повідомленням, бойовики «в односторонньому порядку вперто продовжують порушувати Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети».

За даними штабу АТО, 122-міліметрову артилерію сепаратисти застосували на Маріупольському напрямку, де обстрілювали Широкине, а міномети калібрів 120 і 82 міліметри – в кількох місцевостях на Маріупольському та Донецькому напрямках.

В угрупованні «ДНР» заявили про бої на околицях Донецька, Докучаєвська та Ясинуватої, а також на півдні контрольованої сепаратистами території.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 27 лютого.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії контакту на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину і звинувачують у провокаціях і порушеннях іншу сторону.