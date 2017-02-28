У Конгресі США тривають суперечки щодо розслідування контактів команди Трампа з Росією

Демократи й республіканці в Палаті представників Конгресу США висловлюють протилежні погляди щодо розслідування контактів команди президента Дональда Трампа з Росією.

Голова комітету з розвідки Палати представників Дейвін Нуньєс, який представляє Республіканську партію і був членом команди Трампа під час процедури передачі влади, заявив, що він не бачить жодних ознак неналежних контактів між російськими офіційними особами і представниками виборчої кампанії.

Нуньєс 27 лютого також відхилив вимогу демократів про призначення спеціального прокурора для неупередженого розслідування цієї справи. Демократи також вимагають оприлюднення податкових декларацій Трампа, щоб з’ясувати, чи він мав ділові зв’язки з Росією.

Заява Нуньєса викликала реакцію провідного демократа в комітеті з розвідки Адама Шиффа, який наголосив, що такі заяви ставлять під сумнів, чи може Нуньєс об’єктивно вести цю справу. «Коли ви починаєте розслідування, ви не починаєте з заяви, яку вважаєте висновком», – відзначив Шифф.

Лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі сказала, що думки Нуньєса порушують «серйозні питання щодо обструкції» розслідування з боку союзників Трампа в Конгресі.

19 лютого керівник апарату співробітників Білого дому Райнс Прібес спростував контакти радників президента США Дональда Трампа з російською розвідкою під час виборчої кампанії.

Через підозри у розмовах про скасування санкцій проти Москви з послом Росії подав у відставку з посади радника президента з нацбезпеки Майкл Флінн. Білий дім сказав, що Флінн не зробив нічого незаконного, але мав піти у відставку, бо ввів в оману віце-президента Майка Пенса.

Наприкінці січня газета The New York Times повідомила, що розвідувальні та правоохоронні органи США в межах розслідування можливих зв’язків між російськими офіційними особами і щонайменше трьома соратниками обраного президента Дональда Трампа вивчають «перехоплені дані й фінансові операції». Окремі комітети Сенату США також взялися за розслідування таких можливих фактів.