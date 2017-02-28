У газосховищах залишається понад 8 мільярдів кубометрів газу – дані «Укртрансгазу»

Українські споживачі використали від початку опалювального сезону близько 6,4 мільярда кубометрів газу, а в підземних сховищах газу (ПСГ) наприкінці зими залишається понад 8,3 мільярда кубометрів. Про це свідчать оперативні дані компанії «Укртрансгаз», яка експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 ПСГ.

Згідно з даними компанії, 26 лютого з підземних сховищ було відібрано 21,4 мільйона кубометрів газу. Це більш як учетверо менший обсяг, ніж було, наприклад, 1 лютого, коли за добу споживачі спожили 91,8 мільйона кубометрів.

Від початку року запаси зменшилися майже на 2,6 мільярда кубометрів. Україна увійшла в 2017 рік із запасами природного газу в своїх підземних сховищах в обсязі 11 мільярдів 993 мільйона кубометрів.

За більш як два з половиною місяці від початку 13 жовтня опалювального сезону запаси зменшилися на 2 мільярди 739 мільйонів кубометрів, або на 18,6%.

У НАК «Нафтогаз України» ще наприкінці 2016 року заявляли, що вважають запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону. За розрахунками компанії, на кінець опалювального сезону у сховищах залишатиметься 7 – 8 мільярдів кубометрів при допустимому значенні 5 мільярдів кубометрів.

Український гідрометеорологічний центр прогнозував, що опалювальний сезон, з точки зору температурних умов, в Україні триватиме від 160 до 180 днів. Нині в Україні температурні показники значно перевищують норму, 28 лютого синоптики очікують, приміром, у Києві до 11 градусів вище нуля.

У Київській міській державній адміністрації припускають, що опалювальний сезон у Києві може завершитися в середині березня. Відповідно до законодавства, місцева влада може завершити опалювальний сезон у разі збереження температури 8 градусів тепла і вище протягом 3 діб.