Влада окупованого Криму здійснює наступ на адвокатів і тих, хто підтримує політв’язнів – Матвійчук

У Європарламенті 28 лютого відбудеться акція на підтримку українських політв’язнів, утримуваних Росією та владою окупованого Криму.

Як повідомила в ефірі Радіо Свобода голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, йдеться про організовані спільно з польською фундацією «Відкритий діалог» слухання, на яких вкажуть на збільшення кількості ув’язнених за політичними мотивами за останній рік.

«Ми оприлюднимо спільну заяву, звернену до Європейського союзу, членів Європейського парламенту, комісара ЄС з політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнеса Гана а також верховного представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні – із проханням невідкладно відреагувати на наступ, який здійснює окупаційна влада Криму на адвокатів і тих людей, які підтримують політв’язнів. Це нова тенденція і вона вимагає реакції», – наголосила Олександра Матвійчук.

На заході у Брюсселі згадають про засудженого в Росії кінорежисера Олега Сенцова, який перебуває в ізоляції, про так званого «кримського диверсанта» Євгена Панова, журналіста Романа Сущенка та інших політв’язнів.

На думку голови правління Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук, від інституцій Євросоюзу можна і треба вимагати посилення санкцій проти Росії.

«Якщо ситуація в Криму погіршується, якщо свобода згортається до рівня тюремної камери і все більша кількість людей ризикує там опинитися, ми переконані, що Європейський союз має відреагувати і посилити санкції, попри різні позиції країн у цьому питанні», – наголосила активістка.

Російська влада окупованого півострова не припиняє репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів, нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 із яких вже засуджено. Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».