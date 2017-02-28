Легенда гімнастики Ольга Корбут продала свої нагороди

Легендарна радянська гімнастка Ольга Корбут продала п’ять своїх олімпійських медалей та інші нагороди за 333 з половиною тисячі доларів на американському аукціоні, повідомляють світові інформагенції.

Головним лотом онлайн-аукціону стала її командна золота медаль, яка принесла 66 тисяч доларів, повідомив 27 лютого аукціонний дім, що проводив торги.

Також серед лотів було трико, в якому виступала Корбут, її особиста нагорода за 1972-й як «Людини року» у світі спорту за версією ВВС та різні медалі за перемоги у змаганнях в СРСР.

Пік кар’єри гімнастки з Білорусі припав на Олімпіаду в Мюнхені 1972 року. Яскраві виступи 17-річної спортсменки підвищували інтерес до спортивної гімнастики у всьому світі. Після розпаду СРСР у 1991 році Ольга Корбут переїхала до США. Нині спортивній легенді 61.