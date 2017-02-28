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28 Лютий 2017, Київ 11:24
Новини | Міжнародні

Сенат США затвердив Вілбура Росса міністром торгівлі

Міністр торгівлі США Вілбур Росс

Міністр торгівлі США Вілбур Росс

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Сенат США 27 лютого підтвердив вибір президента Дональда Трампа на посаду міністра торгівлі. Вілбур Росс обійняв посаду, попри питання про його можливі зв’язки з російськими олігархами. За його кандидатуру проголосували 72 сенатори, проти були 27.

Росс є інвестором-мільярдером, який спеціалізується на вирішенні проблем підприємств-банкрутів.

Демократи порушували питання про зв’язки Росса з Росією, які могли виникнути 2014 року, коли цей бізнесмен працював заступником голови правління «Банку Кіпру», найбільшого банку острівної держави. Ця фінансова установа була врятована від банкрутства в 2013 році завдяки допомозі країн єврозони і Міжнародного валютного фонду.

«Банк Кіпру» є другим за величиною акціонером у російському Lamesa Holding, що належить російському олігархові Віктору Вексельбергу. Попередником Росса на посаді в банку був колишній співробітник російських спецслужб Володимир Стржалковський, близький до президента Росії Володимира Путіна.

Раніше в лютому шість сенаторів-демократів надіслали до Росса листа, в якому запитали, чи «Банк Кіпру» надавав позику Trump Organization, бізнес-групі нинішнього президента США.

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