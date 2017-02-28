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28 Лютий 2017, Київ 11:23
Новини | Події

Держприкордонслужба: бойовики вранці обстріляли контрольний пункт «Мар’їнка»

Люди на пропускному пункті «Мар’їнка», архівне фото

Люди на пропускному пункті «Мар’їнка», архівне фото

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Державна прикордонна служба заявляє, що підтримувані Росією бойовики сьогодні вранці обстріляли контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Мар’їнка».

Як повідомляє прес-служба відомства, бойовики вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї, також біля контрольного посту розірвалися гранати.

За даними прикордонників, обстріл вівся з боку населеного пункту Олександрівка, що розташоване на непідконтрольній українські владі території.

«Громадян і транспортних засобів на посту «Мар’їнка» під час обстрілу не було. Постраждалих серед цивільних осіб і військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», – йдеться у повідомленні.

Бойовики з угруповання «ДНР» цих звинувачень не коментують, проте, у свою чергу, заявляють, що українські військові минулої доби обстрілювали околиці Донецька, Яснуватої і Докучаєвська.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

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