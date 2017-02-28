Сенатор Рубіо пропонує назвати площу у Вашингтоні іменем Бориса Нємцова

Американський сенатор Марко Рубіо висунув законопроект про перейменування території навпроти посольства Росії у Вашингтоні на честь Бориса Нємцова – вбитого російського опозиційного політика.

«Створення «Площі Бориса Нємцова» постійно нагадуватиме путінському режиму та росіянам, що дисидентські голоси продовжують жити, і борців за свободу не можна змусити мовчати», – йдеться у заяві Рубіо.

Сенатор виступив зі своєю заявою 27 лютого, в день другої річниці від дня вбивства Нємцова неподалік Кремля. Марко Рубіо відзначив, що політик був одним із критиків Путіна, а російський режим придушує будь-яку опозицію.

Для того, щоб законопроект Рубіо став законом, його мають схвалити обидві палати Конгресу й підписати президент Дональд Трамп.

За убивство Нємцова судять п’ятьох підозрюваних, але його родичі переконані, що убивці виконували вказівки представників російської влади.

15 тисяч росіян вийшли у Москві на марш 27 лютого, щоб вшанувати пам’ять Нємцова і закликати до справедливості. Тисячі людей вийшли на схожі акції в інших містах Росії та світу.