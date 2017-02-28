SpaceX має намір відправити двох космічних туристів до Місяця наприкінці 2018 року

Американська компанія SpaceX заявила, що планує відправити у політ навколо Місяця двох космічних туристів наприкінці наступного року.

«Це повинно бути неймовірно цікаво», – повідомив журналістам керівник SpaceX Елон Маск 27 лютого.

Він відмовився повідомити імена космічних туристів або скільки вони платять, за винятком того, що вони не є «кимось з Голлівуду», і вони вже зробили «значний» депозит за тижневий політ.

Політ здійснюватиметься на космічному кораблі Dragon, які компанія розробила для NASA (американська Національна аерокосмічна адміністрація), щоб транспортувати екіпаж до Міжнародної космічної станції. Корабель Dragon вже доставив вантаж.

Востаннє люди на Місяці були в 1972 році, тоді політ був здійснений у рамках місії Аполлон-17 (NASA). SpaceX не планує висадку на Місяці.