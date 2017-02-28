Суд продовжив арешт Єфремова на два місяці

Старобільський районний суд Луганської області продовжив колишньому керівникові фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 квітня.

Відповідне клопотання подавала прокуратура. Крім того, суд відхилив клопотання адвокатів Єфремова, які просили скасувати рішення суду про обрання запобіжного заходу та відпустити їхнього підзахисного на свободу.

Обидва клопотання подавалися 27 лютого. Прокуратура мотивувала свою позицію тим, що Олександр Єфремов може виїхати з країни, впливати на процес за допомогою зв’язків, які налагодив під час перебування при владі, або може здійснювати тиск на свідків.

Адвокати Єфремова, в свою чергу, назвали доводи прокурорів неспроможними. На їхню думку, в матеріалах справи немає доказів того, що Олександр Єфремов може покинути країну або будь-яким чином вплинути на процес, перебуваючи на свободі.

Вже після оголошення ухвали суду Олександр Єфремов заявив, що планує подавати позов до Європейського суду з прав людини.

Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу Єфремова 16 січня. 17 січня суд продовжив арешт обвинуваченого до 17 березня.

Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління СБУ в Луганській області з метою незаконного користування нею і перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов відкидає ці звинувачення.