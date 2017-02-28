Афганістан: у ході нападу офіцер поліції застрелив 11 своїх колег

Офіцер афганської поліції застрелив 11 своїх колег, коли вони спали на контрольно-пропускному пункті в південній провінції Гільменд, повідомили чиновники 28 лютого.

Як повідомив речник губернатора провінції Омар Звак, офіцер застосував свою щодо колеги у нападі пізно ввечері 27 лютого в Лашкаргах, столиці провінції.

Звак повідомив, що офіцер захопив зброю своїх жертв і боєприпаси до неї та зник з місця події в поліцейській машині, імовірно, щоб приєднатися до талібів, які взяли на себе відповідальність за напад.

«Внутрішні» атаки, в яких афганські солдати і поліцейські застосовують зброю щодо своїх колег або представників міжнародних військ є серйозною проблемою протягом 15-річної війни в Афганістані.

Лашкаргах є однією з небагатьох районів в провінції Гільменд, які на даний час контролюються урядом.