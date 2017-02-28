Кличко після обвалення частини Шулявського мосту ініціює звільнення чиновників Солом’янського району

Київський міський голова Віталій Кличко після обвалення частини огорожі Шулявського мосту ініціює звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллі Сагайдака, а також голови Солом’янського району Максима Шкуро.

Як повідомляє прес-служба КМДА, причина – недбале ставлення чиновників до розв’язання проблем, які є в районі.

«Підписати це рішення має президент, бо він узгоджує призначення і звільнення глав районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую», – сказав Кличко.

У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припарковані під мостом автівки.

У зв’язку з обвалом частини конструкцій Шулявського мосту в Києві столична влада просить водіїв скористатися наземним та підземним громадським транспортом.

Як вказують ЗМІ, міст, збудований майже півстоліття тому, востаннє реконструювали близько 30 років тому, під ним за останні 10 років також сталися три пожежі в торговельних ятках. Для посилення його підтримки були встановлені додаткові опори.