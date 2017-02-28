Суд в анексованому Криму залишив активіста Балуха під вартою

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у силі рішення про арешт українського активіста Володимира Балуха до 4 березня. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Балуха звинувачують в зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які у нього, за даними силовиків, «виявили під час обшуку 8 грудня 2016 року».

За словами адвоката Балуха Тараса Омельченка, який ознайомлений з матеріалами справи, немає ніяких доказів, що знайдені боєприпаси належать Балуху.

«Все, що відбувається, разом з третім обшуком, – це тиск на мене. Тому що в цьому мерзенному світі, яке культивує держава, я вважав за краще залишитися людиною», – заявив Балух під час засідання.

«Не так складно підняти апеляційні та касаційну скарги, щоб побачити, що мені ще рік тому погрожували підкинути зброю і патрони, щоб зробити те, що зробили зараз. Позбавити мене засобів до існування, щоб зламати. Це марно, мене можна позбавити засобів і життя, але дух мій не зламати», – додав активіст.

Володимир Балух був затриманий 9 грудня минулого року. В його будинку в селищі Серебрянка Роздольненського району, а також в будинку його матері пройшли обшуки. Правоохоронні органи анексованого Криму заявили, що знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок. У Кримській правозахисній групі вважають, що боєприпаси були підкинуті, а переслідування активіста пов’язано з його проукраїнської позицією.

Підконтрольна Кремлю влада Криму вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Як наголосили в Кримській правозахисній групі, на думку Володимира Балуха, увага до нього з боку поліції обумовлена його проукраїнською позицією, яка виражалася відкрито, – на території біля його будинку на флагштоку весь цей час майорів державний прапор України.

На початку лютого російський правозахисний центр «Меморіал» визнав затриманого кримського активіста Володимира Балуха політв’язнем і закликав негайно його звільнити.