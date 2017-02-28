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28 Лютий 2017, Київ 12:50
Новини | Міжнародні

Росія: у Москві поліція проводить обшук в квартирі правозахисниці Зої Свєтової

Зоя Свєтова

Зоя Свєтова

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У столиці Росії, Москві, співробітники поліції проводять обшук в будинку правозахисниці і журналістки «Відкритої Росії» Зої Свєтової. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила її адвокат Ганна Ставицька.

За словами Тимофія Дзядко, сина Свєтової, обшук проходить «у справі ЮКОСа і Відкритої Росії».

Наприкінці 2015 року співробітники Слідчого комітету Росії обшукали щонайменше квартири 10 співробітників створеного Михайлом Ходорковським руху «Відкрита Росія». У СК свої дії тоді пояснювали розслідуванням у справі ЮКОСа, яка була порушена ще в 2003 році.

Зоя Свєтова також активно відстежує стан справ з українськими політичними в’язнями, які перебувають в ув’язненні в Росії.

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