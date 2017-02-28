Російську опозиційну активістку Осипову звільнили з в’язниці

Російську опозиційну активістку Таїсію Осипову, арештовану в 2010 році за звинуваченням в торгівлі наркотиками, звільнили після понад шести років позбавлення волі.

Опозиційних рух «Інша Росія» повідомив у twitter, що до Осипової застосували умовно-дострокове звільнення і вона вийшла з в’язниці в Тверській області 28 лютого.

Осипова була заарештована в листопаді 2010 року і засуджена до восьми років позбавлення волі в 2012 році в своєму рідному місті Смоленськ. Її засудили у справі щодо збуту наркотиків.

Осипова, її адвокати і прихильники стверджують, що справа сфабрикована для того, щоб чинити тиск на її чоловіка, Сергія Фомченкова, члена виконкому «Іншої Росії».

У 2012 році Європейський парламент у своїй резолюції засудив використання Росією своєї судової системи в політичних цілях, також Осипову назвали однією з опозиційних активістів, які переслідуються через їхні політичні погляди.