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28 Лютий 2017, Київ 14:23
Новини | Суспільство

Геращенко: Росія і ОРДЛО не допускають до українських заручників представників Червоного Хреста

Участь МКЧХ могла б деполітизувати процеси пошуку зниклих безвісти на Донбасі, вважає Ірина Геращенко

Участь МКЧХ могла б деполітизувати процеси пошуку зниклих безвісти на Донбасі, вважає Ірина Геращенко

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Росія та окремі райони Донецької та Луганської областей продовжують не допускати до полонених представників Міжнародного комітету Червного Хреста, повідомила у Facebook представник від України в гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську депутат Ірина Геращенко. Окрім того, за її словами, не вдається залучити представників МКЧХ до пошуку зниклих безвісти на Донбасі.

«Попри всі обіцянки Путіна на всіх зустрічах в «нормандському форматі», попри всі заклики світових лідерів, попри постійні заклики України, що саме аполітична, нейтральна місія МКЧХ має робити цю роботу, аби максимально деполітизувати процеси, пов'язані з заручниками. Питання «чому не допускають» – риторичне. Мабуть, щось приховують від світу», – написала Геращенко.

18 лютого міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель за результатами переговорів у «нормандському форматі» вийшов із заявою про домовленість щодо допуску представників Червоного Хреста до полонених на Донбасі.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 111 громадян України.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

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