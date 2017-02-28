Після заяв Рубана у СБУ закликали припинити «політичні спекуляції» щодо обміну полоненими

Після заяв керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у Службі безпеки України закликають припинити «політичні спекуляції та самопіар» у питанні звільнення полонених українців. Про це на своїй сторінці в Facebook написала речниця відомства Олена Гітлянська.

За її словами, під час вчорашнього спілкування зі співробітниками СБУ Рубан послався на статтю 63 Конституції України та не надав жодних пояснень, чому порушив порядок перетину лінії розмежування.

«У пресі він обґрунтував мету поїздки переговорами про звільнення заручників, хоча у заявці на перетин була вказана зовсім інша причина – догляд за квартирою тещі», – написала вона.

Крім того, радник голови СБУ Юрій Тандіт у коментарі телеканалу «112 Україна» заявив, що Володимир Рубан не міг проводити обмін полонених самостійно. За його словами, останнім часом проводиться низка провокацій щодо обміну полоненими.

«Останнім часом, коли на запрошення української делегації нам активно почали допомагати міжнародні представники, ми побачили кілька провокацій, які були організовані, в тому числі використовуючи наших громадян. І, в тому числі, на жаль, Надю Савченко», – сказав він.

27 лютого Державна прикордонна служба і Служба безпеки України повідомили, що Володимир Рубан порушив встановлені режимні правила під час виїзду на тимчасово непідконтрольну територію, через що йому відмовили у пропуску, а СБУ скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.

Після цього Володимир Рубан заявив, що через його затримання на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка», коли його не пропустили на окуповану частину Донбасу, за його словами, зірвався запланований обмін полоненими, що мав відбутися поза нормами мінських домовленостей.