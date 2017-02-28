У Криму почалося засідання у справі журналіста Миколи Семени

У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя почався попередній розгляд справи затриманого російськими силовиками українського журналіста Миколи Семени, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода Крим.Реалії. Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати анексований півострів.

7 грудня слідчий висунув журналісту звинувачення в остаточній редакції.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск.

13 лютого 2017 року правозахисники українського Центру інформації про права людини виступили з відкритим зверненням до громадськості у зв’язку з початком розгляду в суді справи кримського журналіста, автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколи Семени.

Напередодні 27 правозахисних організацій, об’єднаних у Платформу громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform) висловилися на підтримку журналіста.