Суд у справі щодо збитого літака Іл-76 визначив одним із відповідачів Міноборони

Суд у справі про збитий озброєними сепаратистами під Луганськом літак Іл-76 з 49 українськими військовими на борту задовольнив клопотання постраждалих родин, визначивши відповідачем у справі Міністерство оборони України замість Генштабу Збройних сил та Антитерористичного центру при СБУ. Про відповідне рішення суду у вівторок оголосила суддя Наталія Самоткан.

Як заявив адвокат постраждалих – родин загиблих – Віталій Погосян, родичі загиблих військовослужбовців просили суд визначити відповідачем у справі Міністерство оборони України замість первісних відповідачів Генштабу Збройних Сил та Антитерористичного центру при СБУ, адже лише Міноборони уповноважене відшкодовувати потерпілим моральну шкоду.

За його словами, клопотання він подав від імені 41 потерпілої родини.

«У мене 41 клопотання – від усіх потерпілих, інтереси яких я представляю», – зазначив Погосян.

Решта відповідачів – генерал-майор Віктор Назаров та Державне казначейство України, за клопотанням, лишаються без змін.

На засіданні у вівторок суд також заслухав судмедекспертів, аби з’ясувати неточності в матеріалах справи: зокрема, неправильні прізвища та дати народження кількох загиблих військовослужбовців, а в одному з випадків – неправильно вказане прізвище матері загиблого.

«Це людський фактор. Ми визнаємо це все», – зазначив завідувач обласної судмедекспертизи Шолат Мамедов.

Наступне засідання у справі відбудеться 14 березня.

У Павлограді на Дніпропетровщині вже понад півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл - 76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.