Кличко доручив демонтувати МАФи під столичними мостами після обвалу на Шулявці

Міський голова Києва Віталій Кличко доручив обстежити всі мости та шляхопроводи та всі розташовані поблизу МАФи після обвалу частини Шулявського шляхопроводу, повідомляє прес-служба КМДА.
За словами Кличка, всі МАФи, які розташовані під об’єктами транспортної інфраструктури та у підземних переходах, мають бути демонтовані як такі, що несуть потенційну загрозу.
У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припарковані під мостом машини.
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У зв’язку з обвалом частини конструкцій Шулявського мосту в Києві столична влада просить водіїв скористатися наземним та підземним громадським транспортом.
Як повідомляють у засобах масової інформації, міст, збудований майже півстоліття тому, востаннє реконструювали близько 30 років тому, під ним за останні 10 років також сталися три пожежі у торговельних ятках. Для посилення підтримки споруди були встановлені додаткові опори.
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