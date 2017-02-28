«Нафтогаз»: тиск у російській ГТС на вході в Україну рекордно знизився

У компанії «Нафтогаз Україна» заявляють, що тиск у російській газотранспортній системі на вході в Україну рекордно знизився.

Як повідомляє прес-служба компанії, протягом останніх днів фахівці «Укртрансгазу» фіксують суттєве падіння тиску у російській газотранспортній системі на газовимірювальній станції (ГВС) Суджа, головному пункті входу до української ГТС з боку Росії.

«Станом на 08:00 вівторка рівень тиску на ГВС Суджа впав до рекордно низького за останні роки рівня 49,7 атм замість обумовлених контрактом 60,0 атм», – йдеться у повідомленні.

У «Нафтогазі» зазначають, що систематичне недотримання російською компанією «Газпром» умов транзитного контракту створює ризики для безперебійного постачання газу в європейському напрямі.

В українській компанії зауважують, що в рамках механізму швидкого реагування Єврокомісія отримала оперативне повідомлення щодо раптового зниження тиску на ГВС Суджа.

У «Газпромі» наразі цих заяв не коментували.

Уже кілька разів виникали проблеми через занижений порівняно з умовами контракту тиск газу на вході в газотранспортну систему України. Тоді «Нафтогаз» наголошував, що випадки падіння тиску в ГТС на російському боці є технічним викликом, що ставить під загрозу стабільність транзиту російського газу до ЄС, і повідомляв, що вже звернувся до Європейської комісії щодо створення моніторингової місії з транзиту газу з проханням розглянути це питання.

У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування.