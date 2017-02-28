Аваков просить АТЦ ухвалити рішення щодо зняття блокади Донбасу

Керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков просить керівників Антитерористичного центру ухвалити рішення для зняття блокади Донбасу. Про це він сказав у ході наради прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості.

«Я просив би керівників АТЦ, зважуючи всі відповідні повноваження антитерористичного центру, який керує всіма операціями в зоні АТО, ухвалити відповідне рішення. І ми це рішення забезпечимо», – заявив Аваков.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами. Учасники блокади на Донеччині неодноразово заявляли про підготовку штурму, силовики ці заяви спростовували.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.