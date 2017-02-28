Мер Мукачева Андрій Балога продав своєму брату нерухомість за понад 760 тисяч гривень – #Точно

Міський голова Мукачева Андрій Балога продав своєму брату – Павлу Балозі – нерухомість за 762 500 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Під час «першого етапу» електронного декларування, восени 2016 року, мер Мукачева Андрій Балога задекларував у готівці 805 тисяч євро, а його дружина Едіта – 11 мільйонів 154 тисячі гривень. Крім того, він тримав на банківському рахунку 45369 гривень.

Андрій Балога володіє трьома автомобілями: Land Rover Defender (2008 року випуску), Audi A8 (2011 року випуску), Mercedes-Benz S350 (2015 року випуску) і двома причепами. Його дружина – корпоративними правами у трьох підприємствах і є кінцевим власником ще чотирьох.

У 2015 році син народного депутата Віктора Балоги – 27-річний Андрій Балога – переміг на виборах мера Мукачева Закарпатської області. Після підрахунку 100% бюлетенів Балога-молодший набрав 54,4%, за нього проголосували 16080 виборців.

Андрій та Павло Балоги є синами Віктора Балоги, екс-керівника секретаріату президента Віктора Ющенка. Родина Балог широко представлена і у Верховній Раді України. Троє братів – Віктор Балога, Павло Балога та Іван Балога – перемогли на мажоритарних округах у Закарпатській області. В цьому регіоні також здобув депутатський мандат їхній двоюрідній брат Василь Петьовка.