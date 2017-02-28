Аброськін: затримали 37 людей, які вчинили напад на учасників блокади на Донбасі

Керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін заявляє, що сьогодні силовики затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади на Донбасі.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, наразі встановлюються особи кожного учасника конфлікту, триває перевірка.

За його словами, сьогодні близько 13:20 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції Кривий Торець, де є учасники блокади, виник конфлікт.

Раніше сьогодні у «штабі блокади» повідомили, що озброєні люди штурмують учасників блокади у Кривому Торці.

«Для прикриття поряд присутні пенсіонерки та телекамери, поліція повністю бездіяльна. Отримав легке ножове поранення у ногу один із захисників редуту. Намагаються захопити тепловози з вугіллям та знищити редут», – йдеться у повідомленні.

«Перші дві спроби штурму були відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту. Діють сумісно із так званою поліцією», – додали в штабі.

Сьогодні також керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков закликав керівників Антитерористичного центру ухвалити рішення для зняття блокади Донбасу.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами. Учасники блокади на Донеччині неодноразово заявляли про підготовку штурму, силовики ці заяви спростовували.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого.