Переговори з піратами щодо звільнення екіпажу BBC Carribean тривають – МЗС

Уповноважені судновласником BBC Carribean особи провадять переговори з викрадачами екіпажу цього судна. Про це Радіо Свобода повідомив керівник управління консульського забезпечення державної консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Серед членів екіпажу – семеро росіян і один громадянин України.

«Тривають переговори уповноважених судновласником осіб з піратами у справі звільнення викрадених членів екіпажу судна BBC Carribean. Однак я хотів би зауважити, що надмірна публічна деталізація справи могла би зашкодити очікуваному результату – їх звільненню», – пояснив Кирилич.

Екіпаж BBC Carribean був захоплений у полон невідомими у територіальних водах Нігерії 6 лютого. Судно належить німецькій компанії.

За даними МЗС, консульство України у Гамбурзі встановило контакт із судновласником і перебуває з ним на зв’язку. Судно прямувало з Камеруна в Гану.