Савченко: допиту щодо поїздки на Донбас ще не було, чи відповідатиму СБУ – думаю

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що поки що допиту в СБУ щодо її поїздки на непідконтрольну українській владі територію Донбасу не було.

«У СБУ допиту не було. Я, повернувшись, пропонувала зустрітися з очільникам СБУ. У них не знайшлося часу. Тому я сказала, що роблю брифінг, а потім буду думати, чи я буду відповідати на їхні запитання або скористаюся статтею Конституції і не буду свідчити. Так, мене запросили буквально за півгодини до того брифінгу, який я повинна була дати», – сказав вона.

За словами Савченко, вона перетнула лінію розмежування і потрапила на непідконтрольну територію Донбасу шляхами, якими курсує контрабанда.

«Я переходила тими «козячими стежками», якими гуляє контрабанда», – сказала вона, додавши, що цими «стежками» щодня перетинають лінію розмежування близько 6 тисяч людей.

24 лютого сайти угруповання «ДНР» повідомили про приїзд на контрольовані ними території українського політика Надії Савченко разом із керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Пізніше Савченко підтвердила інформацію про свій візит на непідконтрольні Україні території, назвавши це «свідомим ризиком» задля визволення українських полонених.

25 лютого депутат оприлюднила список із 34 імен полонених, яких, за її словами, їй вдалося відвідати у підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку.

26 лютого у Службі безпеки України повідомили про намір найближчими днями опитати Савченко щодо її поїздки на Донбас.