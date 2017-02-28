Рішення РНБО про кібербезпеку запроваджує політичну цензуру – «Інтернет асоціація України»

«Інтернет асоціація України» звинуватила Раду національної безпеки та оборони у спробі запровадити політичну цензуру в мережі. Про це йдеться в листі президенту щодо рішення РНБО «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи щодо їхньої нейтралізації», опублікованому на сайті організації.

Представники асоціації, зокрема, засудили запропоноване у рішенні зберігання комп’ютерних даних терміном до 3 років та їхню передачу на вимогу правоохоронців, а також блокування сайтів за рішенням суду.

Кожен сучасний метод блокування інформації можна обійти, наголошують автори листа.

«Єдиним напрямком, де блокування інформації виявився ефективним – це обмеження кола розповсюдження інформації серед користувачів, які користуються популярними джерелами інформації та не бажають налаштовувати програмне забезпечення для обходу блокувань, тобто вплив на широку громадську думку та електоральні переваги населення за рахунок звуження кола розповсюдження «небажаної» інформації», – йдеться у документі.

Окрім того, як зазначають в «Інтернет асоціації», запропонована РНБО стратегія потребує 1-2 роки для запровадження та близько мільярда доларів інвестицій.

13 лютого президент Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення РНБО від 29 грудня 2016 «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи щодо їхньої нейтралізації».

Правозахисна організація Freedom house у цьогорічному звіті «Свобода слова у світі» назвала Україну «частково вільною» державою разом із, зокрема, Вірменією, Грузією, Пакистаном і Косово.