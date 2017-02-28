Глава УПЦ КП Філарет: війна на Донбасі вплинула на церкву

Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявляє, що війна на Донбасі вплинула на церкву. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» – спільний проект Радіо Свобода та «Голосу Америки».

«Дуже вплинула… Тому що український народ побачив, яка церква є дійсно українською церквою, захищає українські інтереси, української держави, а яка захищає інтереси Росії. І тому народ побачив, хто є хто. І в результаті цього дуже багато, не десятки, а сотні тисяч прихожан Московського патріархату перейшли і переходять до Київського патріархату», – сказав він.

Філарет зауважив, що і УПЦ Київського патріархату, і УПЦ (МП) виступають за мир, прокоментувавши при цьому різницю.

«Чим вона служить? ( УПЦ (МП) інтересам Росії – ред.) Вона виступає: ми за мир. І ми за мир, і все за мир. Але за якийсь світ? Ми не хочемо бути в світі в умовах рабства, ми не хочемо, щоб Україна знову увійшла до складу Російської імперії. Такого світу ми не хочемо. Ми хочемо справедливого світу, а справедливий світ – це значить Україна повинна бути незалежною державою, дружньою державою щодо всіх європейських держав, в тому числі і щодо Росії», – сказав він.

В Україні час від часу порушують питання створення єдиної помісної православної церкви. У вересні минулого року Інститут соціології Національної академії наук України оприлюднив результати соціологічного дослідження «Релігійне життя України». Згідно з опитуванням, 21,3% українців підтримують створення єдиної помісної православної церкви державою, а 35,7% опитаних вважають, що цим мають займатися самі віряни, у той же час, 32% респондентів упевнені, що об’єднання церков обмежуватиме право на вибір конфесії.

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