Міністр енергетики Росії знову заявив, що Україні «не вистачить газу»

Міністр енергетики Росії Олександр Новак вкотре заявив, що його країна занепокоєна низькими, за його словами, запасами газу в підземних сховищах газу України, яких, на його думку, Києву не вистачить.

Україні доведеться або скорочувати споживання газу, або використовувати транзитний газ, заявив він російському телеканалові «РБК».

Як сказав Новак, на початку сезону в українські ПСГ запомпували 14,5 мільярдів кубометрів газу, тоді як середній стандарт попередніх років – 17–19 мільярдів. За його словами, зараз в українських ПСГ 8,4 мільярда кубометрів, що, заявив Новак, на 1,4 мільярда менше, ніж на цю ж дату в попередні періоди.

Припустивши, що температура повітря в Україні може знову впасти, він заявив про ризик того, що в газосховищах може не вистачити газу для споживання в Україні.

При цьому міністр додав, що Україна не подавала заявок на купівлю російського газу.

У Росії посадовці і засоби інформації регулярно стверджують, що Україні, яка вже давно не купує російського газу, не вистачить наявного газу протягом зими і їй доведеться забирати для своїх потреб транзитний газ, призначений для країн Європи, або «замерзнути». Але цього ще жодного разу не сталося.

Станом на неділю, 26 лютого, свідчать останні наразі оприлюднені дані «Укртрансгазу», в підземних сховищах газу наприкінці зими залишається понад 8,364 мільярда кубометрів, а від початку опалювального сезону цієї зими, холоднішої, ніж попередня, українські споживачі використали близько 6,4 мільярда кубометрів газу.

У «Нафтогазі України» ще наприкінці 2016 року заявляли, що вважають запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону. За розрахунками компанії, на кінець опалювального сезону у сховищах залишатиметься 7–8 мільярдів кубометрів за допустимого обсягу у 5 мільярдів кубометрів.

Український гідрометеорологічний центр прогнозував, що опалювальний сезон в Україні, з погляду температурних умов, триватиме від 160 до 180 днів. Нині в Україні температурні показники значно перевищують норму, 28 лютого синоптики очікують, приміром, у Києві до 11 градусів вище нуля.

У Київській міській державній адміністрації припускають, що опалювальний сезон у Києві може завершитися в середині березня. Відповідно до законодавства, місцева влада може завершити опалювальний сезон у разі збереження температури на рівні 8 градусів тепла і вище протягом 3 діб.

Україна останнім часом не закуповує російського газу, купуючи його натомість у країнах Європи за реверсною схемою. Востаннє Україна купувала російський газ – 2 мільярди кубометрів для своїх сховищ для проходження зими – наприкінці листопада 2015 року, після чого знову припинила його закупівлі.