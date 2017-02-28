У суді по справі Семени висловили претензії до лінгвістичної експертизи – адвокат

У підконтрольному Кремлю суді Сімферополя закінчилося попереднє судове засідання у справі кримського журналіста, автора Радiо Свобода Миколи Семени. Як повідомляє кореспондент сайту Крим.Реалії, наступне засідання по суті призначене на 20 березня.

«Адвокат Сабінін подав клопотання про повернення справи для виправлення помилок слідства. Головні претензії висувалися до лінгвістичної експертизи. На думку адвоката, експерт давав юридичну оцінку тексту Семени, що неприпустимо»,– повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода Крим.Реалії. Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати анексований півострів.

7 грудня слідчий висунув журналісту звинувачення в остаточній редакції.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск.