Рух транспорту по Шулявському мосту відновлений – КМДА

На Шулявському шляхопроводі в Києві відновили рух автотранспорту і тролейбусів, повідомляють у прес-службі КМДА.

У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припарковані під мостом машини.

Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону.

За словами директора «Київавтодору» Олександра Густелєва, вже розпочато перевірку близько 170 об’єктів столичної транспортної інфраструктури. На сьогодні, за його інформацією, більше у Києві аварійних мостів немає, однак 10 споруд залишаються обмежено придатними для експлуатації.