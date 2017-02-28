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28 Лютий 2017, Київ 18:52
Новини | Події

Рух транспорту по Шулявському мосту відновлений – КМДА

Після вчорашнього обвалу частини огорожі мосту в КМДА закликали столичних водіїв об'їжджати цю частину міста

Після вчорашнього обвалу частини огорожі мосту в КМДА закликали столичних водіїв об'їжджати цю частину міста

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На Шулявському шляхопроводі в Києві відновили рух автотранспорту і тролейбусів, повідомляють у прес-службі КМДА.

У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припарковані під мостом машини.

У Києві обвалилася частина огорожі на Шулявському мості (відео)
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Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону.

За словами директора «Київавтодору» Олександра Густелєва, вже розпочато перевірку близько 170 об’єктів столичної транспортної інфраструктури. На сьогодні, за його інформацією, більше у Києві аварійних мостів немає, однак 10 споруд залишаються обмежено придатними для експлуатації.

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