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28 Лютий 2017, Київ 18:55
Новини | Міжнародні

США: Трамп звинуватив у деяких політичних протестах Обаму

Дональд Трамп вважає, що Барак Обама організовує демонстрації проти нього

Дональд Трамп вважає, що Барак Обама організовує демонстрації проти нього

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Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, за частиною протестів проти його влади по всій країні стоїть попередній президент Барак Обама і «його люди».

Як заявив Трамп у телеінтерв’ю на телеканалі Fox News, яке оприлюднили у вівторок, він також вважає, що прихильники Обами стоять і за витоками інформації з Білого дому, що стаються останнім часом і висвітлюють діяльність нової адміністрації в неприємному світлі.

«Я розумію, що це політика. І те, що він (Обама – ред.) стоїть за цим усім, – це теж політика. І це, напевно, триватиме», – сказав Трамп.

Дії Дональда Трампа на посаді президента США викликали схвалення однієї частини американських політиків і громадськості і різку критику іншої частини, а також масові акції протесту. З критикою нового президента виступав і Барак Обама, хоча зазвичай у США колишні президенти утримуються від критики своїх наступників.

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