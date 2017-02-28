Полторак призначив службове розслідування через неякісне харчування військових у Самборі

Міністр оборони Степан Полторак призначив службове розслідування за фактом незадовільного харчування у військовій частині в Самборі Львівської області.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, до військової частини вже виїхала група представників міністерства для проведення перевірки.

Також у відомстві зазначають, що за рішенням Полторака, спеціальні мобільні групи перевірять усі військові частини, у яких надає послуги з харчування компанія «Геус-груп».

«Геус-груп» надає послуги з харчування у вказаній військовій частині у Самборі, додають у Міноборони.

Раніше у соцмережах повідомляли, що у військовій частині в Самборі у їжі виявили хробаків.

Про неналежні умови забезпечення повідомляється регулярно, у лютому 2016 року, близько півсотні бійців 53-й окремої механізованої бригади, незадоволені умовами їх розміщення на полігоні «Широкий Лан», а також у цілому ставленням командування щодо їх забезпечення, вирушили пішки в прокуратуру Миколаєва. Бійці тоді скаржилися і на погану якість харчування на полігоні.