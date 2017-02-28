Росія: суд визнав законним вирок Павленському за акцію «Свобода»

У Росії суд у Санкт-Петербурзі відхилив скаргу на винесений художнику Петрові Павленському вирок за акцію «Свобода». Про це російській службі Радіо Свобода повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

Він назвав це рішення суду політичним.

Акція «Свобода» пройшла в Петербурзі в лютому 2014 року. Її учасники на мосту палили шини на знак солідарності з учасниками протестів у Києві.

У травні 2016 року суд визнав Павленського винним за статтею «вандалізм». Художника засудили до одного року і чотирьох місяців позбавлення волі, проте він був звільнений від виконання покарання у зв’язку із закінченням терміну давності у кримінальній справі. Захист Павленського вимагав виправдати художника.

У січні 2017 року Павленський емігрував до Франції. У Росії йому загрожує до 10 років колонії у справі про побиття – продюсер театру «ТЕАТР.DOC» Всеволод Лісовський звинувачує художника в побитті одного з акторів театру і «спробі зґвалтування» артистки Анастасії Слоніної.

Сам Павленський відкидає звинувачення. Він стверджує, що справа проти нього є сфабрикованою і політично мотивованою.