За добу загинули 2 українських військових – штаб

Упродовж доби двоє українських військових загинули, одного поранено, повідомили у штабі української воєнної операції на Донбасі.
За їхніми даними, сепаратисти вели вогонь на всіх напрямках, всього зафіксовано 56 обстрілів із танків, артилерії та стрілецької зброї.
Раніше повідомлялося про обстріли населених пунктів Талаківка і Гнутове на Донеччині.
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Представники угруповання «ДНР» повідомляють про понад 2 тисячі пострілів по їхніх позиціях та пошкодження житлової інфраструктури на підконтрольній їм території.
Угруповання «ЛНР» заявляє про 17 випадків порушення режиму тиші з українського боку за добу.
Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину, звинувачуючи у провокаціях і порушеннях іншу сторону.
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