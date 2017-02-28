Казахстан: онук президента став одним із чільників федерації футболу

У Казахстані один із онуків президента Нурсултана Назарбаєва призначений віце-президентом Казахстанської федерації футболу, повідомили федерація на своєму сайті.

За повідомленнями, Айсултан Назарбаєв відповідатиме за зв’язки федерації з ФІФА, УЄФА й футбольними асоціаціями інших країн.

Айсултан Назарбаєв – другий син старшої дочки президента Даріги Назарбаєвої. Вона раніше була віце-спікером нижньої палати парламенту і головою фракції владної партії «Нур-Отан» у ній, потім близько року пропрацювала віце-прем’єром, а нині призначена депутатом верхньої палати парламенту, Сенату, що не є виборною.

Його батько, небіжчик Рахат Алієв, свого часу був заступником голови служби безпеки Казахстану, а також послом країни в Австрії. 2007 року він заявив про готовність самому балотуватися на виборах президента Казахстану – і був негайно звільнений із посади. Алієв перетворився на критика Назарбаєва й залишився у Відні. Тоді ж його заочно розлучили з Дарігою Назарбаєвою. Тим часом у Казахстані його звинуватили в убивстві двох банкірів, суд заочно засудив його до 40 років позбавлення волі. 2014 року Алієва затримали у Відні за запитом про екстрадицію з Казахстану, але врешті Австрія відмовилася видавати його. На початку 2015-го його знайшли мертвим в австрійській в’язниці, де він чекав на суд за кримінальними звинуваченнями з Казахстану. За даними слідства, це було самогубство.