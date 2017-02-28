СБУ: Захарченко визнає, що «ДНР» насправді зацікавлена у блокаді

У Службі безпеки України оприлюднили аудіозапис, як вони стверджують, розмови між ватажком угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та його підлеглим Дмитром Трапєзниковим. У записі чути, як співрозмовники вирішують оголосити блокаду у відповідь безвідносно до того, чи припинять блокування залізниці з українського боку.

В СБУ вважають, що блокаду залізниці на Донбасі угруповання «ДНР» хоче використати для «націоналізації» підприємств, які залишилися на їхніх територіях, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Напередодні 27 лютого на «офіційних» інформаційних ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» синхронно була оприлюднена спільна заява ватажків цих угруповань – Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького: «Якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми запровадимо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР». Ми припинимо постачати вугілля до України».

28 лютого у поліції Донеччини повідомили про затримання 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці.

Цього ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав керівників Антитерористичного центру ухвалити рішення для зняття блокади.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами. Учасники блокади на Донеччині неодноразово заявляли про підготовку штурму їхніх позицій, які вони називають «редутами», силовики ці заяви спростовували.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого.