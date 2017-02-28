Брюссель: візовий «тріалог» щодо України завершився успішно

Так званий «тріалог» між органами Європейського союзу щодо узгодження візової лібералізації для громадян України завершився успішно, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

Відтак посли країн ЄС формально схвалять рішення про майбутній безвізовий режим для українців 2 березня, ще одна стадія схвалення відбудеться, найімовірніше, у травні.

Напередодні існували побоювання, що в ЄС можуть загальмувати цей процес щодо України, щоб відкласти схвалення на час після президентських виборів у Франції.

Таким чином, це, як і прогнозували раніше, може означати, що громадяни України зможуть після набуття цим рішенням чинності скористатися з можливості безвізових короткотермінових (до 90 днів протягом кожних 180 днів) поїздок до країн «шенгенського простору» для власників біометричних паспортів без права працевлаштування орієнтовно з кінця червня чи початку липня.

Щодо Грузії, стосовно якої рішення про візову лібералізацію вже ухвалене, на набуття ним чинності очікують 28 березня – через 20 днів після офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС, що запланована на 8 березня.