У ЄС підтвердили успішне завершення «тріалогу» з ЄС щодо безвізового режиму для України

У Європейському союзі так званий «тріалог», або міжінституційні переговори між Європейським парламентом, Радою Євросоюзу та Єврокомісією, щодо безвізового режиму для громадян України завершився угодою, на якій була ухвалена остаточна версія законодавчого тексту, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода доповідач Європарламенту щодо візової лібералізації для України, євродепутат від Болгарії Марія Ґабріел.

«Дискусія була дуже насичена, і ми тепер маємо остаточну угоду… Ми успішно домовилися щодо остаточної версії законодавчого тексту щодо візової лібералізації для України. Наступний крок – голосування в комітеті Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх справ, а після цього голосування на пленарній сесії. Після рішення Європейського парламенту процедуру надання безвізового режиму продовжить комітет постійних представників країн-членів ЄС, потім ухвалення в Раді ЄС і, нарешті – публікація в Офіційному журналі ЄС», – заявила Ґабріел.

Авторка звіту щодо безвізового режиму для громадян України додала, що голосування в комітеті Європарламенту з громадянських свобод та внутрішніх справ очікується протягом другого тижня березня.

Представник нинішнього головування Мальти в Раді ЄС Аніс Кассар, зі свого боку, сказав Радіо Свобода, що наразі з формального погляду йдеться ще не про остаточний, а про попередній проект запропонованого тексту щодо візової лібералізації для України, і його розгляд у комітеті постійних представників країн-членів ЄС запланований уже на четвер, 2 березня.

Те, що євродепутати і представники Ради ЄС домовилися щодо відмови від візових вимог для українців, повідомила і прес-служба Європейського парламенту.

«Громадяни України зможуть їздити до ЄС (точніше, до країн «шенгенської зони» – ред.) без віз – так передбачає неофіційна угода, укладена Європейським парламентом і переговорниками від Ради ЄС. У громадян України після того, як ці зміни наберуть чинності та за умови, що вони матимуть біометричні паспорти, буде можливість в’їжджати до ЄС на термін до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду для бізнесу або з туристичною чи сімейною метою», – мовиться в повідомленні.

Також цей безвізовий режим не надаватиме права на працевлаштування.

Цей крок ЄС уже привітав президент України Петро Порошенко як «формальний, але важливий крок на шляху до довго очікуваного в Україні рішення» про надання безвізового режиму.