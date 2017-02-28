Пропозиція Артеменка дозволити подвійне громадянство є самозахистом – Лінько

Ініціатива народного депутата Андрія Артеменка дозволити подвійне громадянство в Україні є захисною реакцією парламентаря, що сам має кілька громадянств, заявив в ефірі Радіо Свобода народний депутат із фракції «Радикальна партія» Дмитро Лінько.

За його словами, нині у Верховній раді зареєстрований інший законопроект № 6131, який передбачає позбавлення депутатського мандату за подвійне громадянство. Тож таким чином народний депутат Артеменко, який має паспорт громадянина Канади, намагається уникнути відповідальності, наголошує Лінько.

«Ініціатива щодо подвійного громадянства – це, безумовно, захист. Ми подали законопроект. Це стосується змін до чотирьох законів, за якими можна було б позбавляти мандата депутатів з подвійним громадянством», – сказав Лінько.

Як зазначає Лінько, зареєстрований законопроект стосуватиметься лише депутатів і держслужбовців.

«У своїх біографіях пишемо громадянство – громадянин України. Ще жоден з депутатів не написав, що він ще є громадянином США, Росії чи Ізраїлю. То це вже вони подали неправильні документи. І це буде підставою, щоб позбавити їх мандата народного депутата, а також звільнити з державної служби», – каже Лінько.

Дмитро Лінько зауважив, що фракція, до якої він входить, вже подала запит до Державної прикордонної служби стосовно тих депутатів, які в’їжджали чи залишали Україну за паспортом іноземної держави.

Депутат Верховної Ради Андрій Артеменко заявляє, що має, крім українського, також канадське громадянство. Він зареєстрував у парламенті законопроект, який би дозволяв подвійне громадянство.

Згідно з сайтом парламенту, 27 лютого Артеменко зареєстрував проект закону № 6139 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо подвійного громадянства в Україні». Тексту законопроекту на сайті поки немає.