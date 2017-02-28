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28 Лютий 2017, Київ 23:24
Новини | Події

У Павлограді шахтарі вийшли на акцію протесту, вимагаючи підвищення платні

(фото ілюстраційне)

(фото ілюстраційне)

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У Павлограді Дніпропетровської області шахтарі та громадські активісти провели акцію протесту біля адміністративної будівлі компанії «ДТЕК Павлоградвугілля» з вимогами підвищення заробітної плати працівникам шахт. За інформацією організаторів, в акції взяли участь понад двісті людей, цю кількість підтвердили і в адміністрації підприємства.

За словами учасників акції протесту, наразі заробітна плата на підприємстві в середньому складає 10 тисяч гривень, що, на їхню думку, є недостатнім із огляду на складні умови праці та інфляцію.

«Раніше ми отримували тисячу доларів на місяць за курсом 8 гривень за долар, а зараз це 300 доларів. Нам потрібна зарплата, щоб жити, а не виживати», – заявляли учасники акції.

Вони також ініціювали створення на підприємстві незалежних профспілкових організацій гірників і пообіцяли в разі невиконання їхніх вимог нові акції протесту.

Після завершення мітингу в компанії «ДТЕК Павлоградвугілля» повідомили Радіо Свобода, що в перебігу переговорів із учасниками акції досягли домовленості створити робочу групу «для подальшого цивілізованого продовження переговорного процесу».

На підприємстві зазначили, що павлоградські шахтарі зараз є найбільш високооплачуваними працівниками гірничої галузі в Україні: середні зарплати на підприємстві на третину вищі, ніж середні в галузі, і на 40% вищі, ніж у середньому у Дніпропетровській області. Наступне, 15-відсоткове підвищення зарплати працівникам підприємства заплановане на 1 квітня, запевнили в компанії.

«Щорічно, незважаючи на кризу і складну фінансову ситуацію на підприємствах, шахтарям піднімається зарплата. Цього року теж заплановано зростання зарплат у середньому на 15% із 1 квітня. ДТЕК постійно розвиває і модернізує підприємства, покращує умови праці шахтарів. З 2004 року, з моменту приватизації, інвестиції ДТЕК у павлоградські шахти склали майже 15 мільярдів гривень», – заявили на підприємстві.

Водночас в адміністрації підприємства заявили, що такі акції «дестабілізують ситуацію», бо в умовах блокади постачання вугілля з неконтрольованих Україною територій «від стабільної роботи павлоградських шахт» залежить уся теплогенерувальна галузь України.

ДТЕК – підрозділ фінансово-промислової групи System Capital Management, яку повʼязують із бізнесменом Рінатом Ахметовим. До вугільного блоку ДТЕК, зокрема, входить «ДТЕК Павлоградвугілля», що об’єднує 10 шахт.

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