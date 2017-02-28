Генпрокурор заявив, що Верховний суд закрив усі справи проти Іванющенка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Верховний суд України ухвалив закрити всі справи щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного в кількох кримінальних провадженнях щодо розкрадання коштів Кіотського протоколу.

Він не уточнив, коли це могло статися. Підтверджень цієї заяви з інших джерел наразі немає.

За словами Луценка, він дізнався про це лише у вівторок, бо Верховний суд ухвалив своє рішення без повідомлення прокуратури про нього.

Як написав Луценко у фейсбуці, це зроблено саме перед продовженням санкцій Європейського союзу щодо арештованих активів колишнього президента України Віктора Януковича і його соратників, серед яких був і Іванющенко.

«У мене є багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід – якнайшвидше змінити склад ВСУ», – написав Луценко.

У червні 2016 року в Генеральній прокуратурі України заявили, що департамент спеціальних розслідувань здійснює «активне досудове розслідування» у справі бізнесмена Юрія Іванющенка, що також відомий у кримінальних колах на прізвисько «Юра Єнакіївський», у кримінальних провадженнях щодо розкрадання коштів Кіотського протоколу у 2012–2014 роках. Його оголосили в розшук у січні 2015-го.

У справах Іванющенка була ухвалена ціла низка рішень судів різного рівня, які то скасовували дозвіл на його затримання чи й вирішували закривати кримінальні провадження щодо нього, то поновлювали ці заходи. Через це він, зокрема, зник із бази даних про розшукуваних осіб Інтерполу, наразі його там немає.

Нині в базі даних про осіб, які переховуються від органів влади, яку укладає Міністерство внутрішніх справ України, Юрій Іванющенко числиться як особа, що переховується від органів прокуратури, розшукувана Національною поліцією України за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), частиною 3 статті 368-2 (незаконне збагачення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище), частиною 3 статті 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах), частиною 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Щодо нього діє ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

У квітні 2014 року Європейський союз застосував заборону на в’їзд до ЄС і замороження рахунків щодо низки колишніх високопосадовців України, зокрема, і Юрія Іванющенка. Ці санкції накладаються щоразу на рік і відтоді вже кілька разів поновлювалися.